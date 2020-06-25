МОСКВА, 25 июня — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 49 /2185/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5409-У от 4.03.2020 "Об установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58545 от 2.06.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5454-У от 7.05.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58625 от 10.06.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— информационное письмо № ИН-04-29/101 от 16.06.2020 "О применении информационного письма Банка России от 23.03.2020 № ИН-04-29/26";

— информационное письмо № ИН-06-59/102 от 19.06.2020 "Об условиях реализации продуктов страхования рисков, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией /COVID-19/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.06.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.06.2020; сообщения Банка России.