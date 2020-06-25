МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Оператор программы ипотеки с господдержкой под 6,5% "Дом.РФ" завершил распределение лимитов между банками для выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке, говорится в сообщении компании.

Как указывается в нем, всего заявки на участие в программе, на которую правительство выделило 740 миллиардов рублей направили 59 банков и три некредитные организации. Лидерами по полученным лимитам оказались: Сбербанк – более 316,3 миллиарда рублей (43% выделенных средств), ВТБ — 175,7 миллиарда рублей (24%). Принадлежащий компании банк "Дом.РФ" получил лимит в 35,1 миллиарда рублей (4%).

Программа в апреле запущена по поручению президента России Владимира Путина. Взять ипотеку на квартиру в новостройке по ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 миллиона рублей – в других регионах России. Во вторник президент предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов.