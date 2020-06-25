МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры МТС на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2019 год в размере 20,57 рубля на акцию (41,14 рубля на АДР), сообщает компания.

Общий объем дивидендных выплат по итогам 2019 года составит 41,1 миллиарда рублей, реестр акционеров для их получения закроется 9 июля. Годовое собрание прошло 24 июня в форме заочного голосования.

Компания в 2019 году выплачивала дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 рубля на каждую обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), на общую сумму около 17,346 миллиарда рублей. Кроме того, в прошлом году компания выплатила специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на акцию (26,5 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей по результатам девяти месяцев и продажи украинской "дочки" ПрАО "ВФ Украина".

Таким образом, суммарные дивиденды за 2019 год составят 85 миллиардов рублей. За 2018 год компания выплатила около 45 миллиардов рублей.

Согласно дивидендной политике МТС на 2019-2021 годы, целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года, а компания выплачивает дивиденды дважды в год. Исходя из дат закрытия реестра на получение дивидендов, акционеры в течение 2019 года получили суммарно по 28,66 рубля на акцию, а в течение 2020 года получат не менее 33,82 рубля на акцию (реестр под спецдивиденды в 13,25 рубля закрывался 10 января 2020 года).

МТС — крупнейший оператор мобильной связи в РФ. АФК "Система" владеет (с учетом косвенного участия через подконтрольные компании) 55,65% акций оператора, доля эффективного участия АФК – 50,007%. Остальные 44,35% акций МТС — в свободном обращении (7,58% — на Московской бирже, 36,77% в виде АДР — на NYSE).