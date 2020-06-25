МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал имущество экс-бенефициара санируемого "Московского индустриального банка" Абубакара Арсамакова и ряда других бывших топ-менеджеров МИнБанка в деле по иску Центробанка о взыскании с них убытков в размере около 196 миллиардов рублей.

Как следует из опубликованного в четверг постановления суда, апелляционная инстанция по жалобе ЦБ РФ отменила февральское определение арбитражного суда Москвы, отказавшегося принимать обеспечительные меры, и удовлетворила ходатайство истца об их принятии.

Суд наложил арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, а также на денежные средства на расчетных счетах Арсамакова, его сына Адама Арсамакова, бывшего вице-президента банка, и бывшей совладелицы МИнБанка Малики Абубакировой. Все они также входили в правление банка. Кроме того, суд запретил регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего пятнадцати остальным соответчикам по иску Центробанка в пределах суммы исковых требований.

Суд принял во внимание, что 11 из 18 ответчиков непосредственно перед объявлением о санации банка совершили сделки по отчуждению своего имущества, а Арсамаков-старший, кроме того, снял со своих счетов в банке крупные суммы в различной валюте – в пересчете около 300 миллионов рублей.

В суде первой инстанции представители ЦБ говорили, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли массовый вывод имущества. Так, Арсамаков-старший продал 11 принадлежавших ему земельных участков и другие активы. По словам истцов, большинство других ответчиков также произвели отчуждение своего имущества — земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.

Банк России в январе 2019 года утвердил план участия в осуществлении мер предупреждения банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая 2020 года МИнБанк занимал 27-е место в российской банковской системе по величине активов. Его основными акционерами были президент организации Арсамаков и члены его семьи.