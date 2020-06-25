ХЕЛЬСИНКИ, 25 июн — ПРАЙМ. Эстонская финансовая инспекция оштрафовала на 1 миллион евро местный филиал шведского банка SEB за недостатки в системах борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"У эстонского филиала банка SEB были выявлены недостатки при сборе данных клиентов, а также в системе информирования о подозрительных сделках бюро данных об отмывании денег. Инспекция сделала банку предписания ликвидировать выявленные недостатки в течение шести месяцев. За нарушения, выявленные за период 2017-2019 года, инспекция наложила штраф в один миллион евро", — говорится в сообщении.

По словам председателя финансовой инспекции Килвара Кесслера, инспекция с 2014 года направляла банкам ясный сигнал, что у них должны быть контролирующие системы, отвечающие международно признанным нормам по противодействию отмыванию денег. "Мы выявили в работе SEB недостатки в противодействии отмыванию денег и приняли решение: сделать банку предписание и наложить штраф", — цитирует Кесслера пресс-служба.

Ранее в четверг шведская финансовая инспекция оштрафовала головной банк SEB на 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро) из-за того, что финансовое учреждение не смогло предотвратить махинации, связанные с отмыванием денег в ее дочерних отделениях в Литве, Латвии и Эстонии, сообщается в пресс-релизе финрегулятора.

О возможных нарушениях впервые сообщил в ноябре телеканал SVT. Ранее журналистам SVT удалось обнаружить масштабные нарушения в работе дочерних отделений Swedbank в Прибалтике, и расследование финансовой инспекции подтвердило данные журналистов. Этот банк был оштрафован на 400 миллионов евро, а его руководство — отправлено в отставку.