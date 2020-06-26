МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае впервые за полгода нарастили вложения в драгметаллы в перерасчете на золото — на 8,5%, до 79,6 тонны, следует из статистики ЦБ.

Российские банки начали сокращать запасы золота в ноябре прошлого года — тогда они продали сразу 15,2 тонны, а следующие пять месяцев они стабильно продавали по 3,5-4,6 тонны золота. В результате за ноябрь 2019 года — апрель 2020 года банки в совокупности продали 35,7 тонны золота.

На начало мая у кредитных организаций было 73,4 тонны золота. За прошлый месяц банки перешли к наращиванию вложений в драгметаллы в перерасчете на золото, увеличив запасы на 6,2 тонны. Однако такой прирост все еще меньше темпов октября 2019 года — в последний месяц перед переходом к продаже драгметалла банки дополнительно нарастили свои запасы на 6,55 тонны.

Рост произошел и в рублевом выражении: вложения кредитных организаций в драгметаллы в мае выросли на 5,3%, или на 15,8 миллиарда рублей, и на 1 июня стали составлять 312,4 миллиарда рублей.

Банк России в середине июня сообщил, что в мае второй месяц подряд не закупал золото, в результате на 1 июня запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны. При этом стоимость золота в резервах за май выросла на 1,2% — до 127,566 миллиарда долларов. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до рекордных 22,5% с 22,3%.

ЦБ с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал регулятор.