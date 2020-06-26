МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), эту должность займет первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами совета банка.

"Андрей Бельянинов покидает пост председателя правления Евразийского банка развития. Формальное решение ожидается на заочном заседании совета банка в понедельник, 29 июня. При этом очное заседание совета, на котором будут подведены окончательные итоги деятельности ЕАБР в 2019 году, намечено уже на следующий день, 30 июня. На место Бельянинова будет избран Николай Подгузов", — сказал собеседник РИА Новости.

Бельянинов занимал пост председателя правления ЕАБР с декабря 2017 года, его контракт истекал 1 декабря 2021 года. За время работы Бельянинова кредитный портфель банка вырос на 70% — с 5,4 до 9,2 миллиардов долларов. Банк, в том числе, финансирует такие проекты, как строительство ЦКАД в России, кольцевой дороги вокруг Алма-Аты в Казахстане, развитие производства калийных удобрений в Белоруссии.

В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.

До Евразийского банка развития Бельянинов с 2006 по 2016 годы руководил ФТС.