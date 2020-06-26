МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1,4 процентного пункта — минимальная ставка составит 7,5%, предложение действует до 31 августа этого года, сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными и, в том числе, по программе "Рефинансирование" на 1,4 п.п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых", — говорится в сообщении.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тысяч до 5 миллионов рублей и сроком до семи лет. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 миллионов рублей на любые цели. При этом страховые тарифы и остальные условия остаются без изменений, отмечается в сообщении.

"Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ. Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы. Предложение действует до 31 августа 2020 года", — указывает пресс-служба.

За первые пять месяцев этого года клиенты ВТБ оформили свыше 330 тысяч кредитов наличными более чем на 240 миллиардов рублей. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов составил 52 миллиарда рублей. Программой воспользовались более 55 тысяч человек. Нецелевые займы остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля, отмечается также в сообщении.