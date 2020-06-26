МОСКВА, 26 июня — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 24 июня составил 10 миллионов долларов против оттока в 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Притоки в российские фонды акций и облигаций составили 10 миллионов долларов против 120 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 20 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов неделей ранее.

"Потоки в акциях и облигациях иссякли – оптимизм в начале июня по поводу восстановления экономик столкнулся с продолжающимся ростом числа заражений COVID в мире, что поставило под вопрос перспективы экономического восстановления в будущем", — говорится в обзоре BCS Global Markets.