МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в мае текущего года снизился на 11,6% по сравнению с рекордным апрелем и стал составлять 214,2 тысячи рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В мае 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 214,2 тысячи рублей, снизившись на 11,6% по сравнению с рекордными апрельскими значениями", — говорится в исследовании. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек по потребкредитам вырос на 17,3%.

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2020 года продемонстрировали Краснодарский край (-26,2%), Санкт-Петербург (-25,8%), а также Ростовская (-24,1%) и Тюменская (-21,9%) области. В Москве средний размер потребительского кредита снизился в мае по сравнению с апрелем лишь на 0,5%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в российских регионах был отмечен в Москве (541,9 тысячи рублей), Московской области (343,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (336,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (320,9 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (243,6 тысячи рублей).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин пояснил такую динамику оживлением кредитования: в апреле банки выдавали ссуды только хорошо известным им заемщикам с приемлемой долговой нагрузкой, в мае же кредитные организации вновь начали привлекать новых клиентов, что и отразилось на среднем размере потребкредита, который постепенно начал возвращаться к "докарантинным" значениям.