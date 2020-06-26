МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Банк России с 1 июля продлевает ряд регуляторных послаблений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

"Введенные Банком России временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики. Действие ряда ранее объявленных мер заканчивается 1 июля 2020 года. В связи с этим Банк России рассмотрел вопрос о целесообразности продления введенных послаблений", — сказано в пресс-релизе ЦБ.

В частности, банки с 1 июля не будут обязаны проводить операции по картам с истекшим сроком действия.

При этом кредитные организации до 30 сентября смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком.

"Возможность до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек. Также до 30 сентября 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек", — сказано в сообщении.

ЦБ в апреле рекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля текущего года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истек. Тогда же регулятор разрешил финансовым организациям принимать на обслуживание новых клиентов по паспортам с истекшим сроком.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

ЦБ РФ до 30 сентября продлил возможность открытия банковских счетов без личного присутствия клиента при условии, что он открывается для перевода или получения социально значимых платежей, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В связи с этим Банк России принял решение продлить действие следующих мер: возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей", — сказано в сообщении.

Такая же возможность до 30 сентября будет предусмотрена для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — представителей малого и среднего предпринимательства при условии, что целью открытия счета является получение кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

ИНСАЙДЕРЫ

Банк России продлевает до 30 сентября ряд послаблений для юридических лиц, являющихся инсайдерами, и для профучастников, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

"Введенные Банком России временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики. Действие ряда ранее объявленных мер заканчивается 1 июля 2020 года. В связи с этим Банк России рассмотрел вопрос о целесообразности продления введенных послаблений", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

До 30 сентября ЦБ РФ не будет применять меры воздействия в отношении юрлиц (их должностных лиц) за нарушение юридическими лицами сроков исполнения обязанностей по ведению списка инсайдеров в части внесения в него изменений, его актуализации и по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров.

Также это будет касаться объема раскрытия инсайдерской информации, отдельных правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Также до 30 сентября 2020 года продлевается неприменение мер воздействия со стороны ЦБ к НПФ, страховым компаниям и профучастникам по некоторым вопросам, связанным с предоставлением специализированному депозитарию отдельных документов; спецдепозитарию — по его обязанности уведомлять Банк России о выявленных нарушениях управляющими компаниями, негосударственными пенсионными фондами и страховщиками вышеуказанных обязанностей.

Также продлевается неприменение мер по вопросам, связанным с ведением реестра и получением информации из реестра. При этом организациям учетной инфраструктуры рекомендуется обеспечить обслуживание клиентов с использованием систем удаленного доступа. Мера продлена до 30 сентября.

"Неприменение мер воздействия за нарушение требований нормативных актов Банка России в области обеспечения информационной безопасности при реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, репозитариями удаленного доступа сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного доступа сотрудников, — до 30 сентября", — сообщается там же.