МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. После шести месяцев сокращения запасов золота российские банки начали наращивать вложения в него. В мае объем драгоценных металлов на балансе банков вырос на 15,79 млрд рублей, или на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из статистики ЦБ.

Такая неоднозначная тенденция может говорить о наступающем кризисе — карантин нарушил финансовую стабильность мировой экономики. Опрошенные агентством «Прайм" эксперты связывают вложения российских банков в консервативные финансовые инструменты с подготовкой к ползучей девальвации и ухудшением финансовых показателей заемщиков. Однако подобная тенденция не получит продолжения в ближайшие месяцы.

КРИЗИС БЛИЗКО

Увеличение банками своих золотых резервов может стать предвестником экономической нестабильности. Банки всегда первыми чувствуют наступление кризиса и начинают готовиться к повышенному показателю неработающих ссуд по своим кредитным портфелям.

«Возможно, российские банки закладывают негативные сценарии по российской экономике на этот и следующий годы, у них есть информация по клиентам, которые оперируют в реальных секторах — и цифры их не радуют», — предполагает глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин.

Сейчас экономика США находится в рецессии. Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, несколько месяцев подряд были нарушены поставки товаров по всему миру. Наблюдается тренд на деглобализацию. Это значит, что стоимость товаров увеличится, поэтому, чтобы защититься от инфляции, банки переводят свой резерв в те активы, которые наименее пострадают.

При этом рост запасов золота в российских банках пока незначительный, считают эксперты, так как не все госбанки в одинаковой мере увеличивают резервы.

«Рост запасов золота на балансах коммерческих банков в мае на 6,2 тонны не обязательно говорит о формировании новой тенденции. Из этой величины 5,4 тонны пришлись на ВТБ, тогда как Сбербанк и большинство других банков продолжили сокращать запасы драгметаллов, что было характерно для них с ноября по апрель, когда этот показатель уменьшился на 35,7 тонны, или почти на треть с рекордных 109,1 тонны», — объясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Банки наращивают вложения в консервативные инструменты и возможно готовятся к ползучей девальвации и ухудшению финансовых показателей заемщиков, считает Рябинин. Ранее ВОЗ заявила об ухудшающихся цифрах по коронавирусу в Европе после снятия карантина, что может вызвать новые ограничения в будущем. Поэтому реалистичность сценария, включающего вторую волну пандемии, становится все более вероятным.

ПРИЧИНЫ НЕОДНОЗНАЧНЫ

То, что банки и инвесторы в текущих реалиях решили вложиться в золото – это неудивительно. Повышенный интерес инвесторов к золоту можно объяснить тем, что доходность гособлигаций США ушла в отрицательную зону. С февраля 2020 года она практически все время находилась на уровне минус 0,4% – минус 0,5%, отмечает старший аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Виталий Громадин.

«Для хранения резервных средств банки обычно используют американские гособлигации, но так как они предполагают отрицательную доходность на перспективе десяти лет, банки пытаются найти альтернативный вектор сохранения капитала – в данном случае это диверсификация своих активов в золото», — считает эксперт.

По мнению Когана, не исключено, что динамика мая отразила и влияние возросшего спроса на золото в условиях опасений негативного влияния пандемии COVID-19 и агрессивных шагов ведущих центробанков мира по поддержке экономик.

В мае было меньше рабочих дней, что могло перенести часть экспортных продаж на следующий месяц. Некоторые коммерческие банки могли учесть превышение фьючерсных цен над спотовыми, что позволило получить дополнительную прибыль по будущим поставкам, в случае если эта разница перекрывала стоимость затрат на хранение, добавляет он.

МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

В перспективе одного года золото выглядит отличной инвестицией. Однако не стоит забывать о том, что золото – это тот актив, который не приносит процентных доходов и требует затрат на организацию и поддержание хранилищ. При этом на фоне кризисных явлений в экономике банки как раз могут скорее нарастить объемы резервов ликвидности. Именно поэтому нельзя дать 100% гарантий, что в последующие месяцы эта тенденция получит продолжение, считает Коган.

По словам Рябинина, банки будут вкладываться в золото до момента сохранения неопределенности в российской экономике, как минимум до октября текущего года.