МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 50 (2186).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5434-У от 8.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58400 от 20.05.2020, вступает в силу с 1.04.2021/.