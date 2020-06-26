МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Промсвязьбанку (ПСБ) потенциально интересно участвовать в допэмиссии "Аэрофлота" в качестве инвестора, но решение будет зависеть от условий размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Участие в допэмиссии ПСБ потенциально интересно, но решение будет зависеть от условий размещения", — ответили в пресс-службе на соответствующий запрос агентства.

Ранее в пятницу министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что прорабатывается дополнительная эмиссия акций "Аэрофлота", возможен ее выкуп банками и частично государством.