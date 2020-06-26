МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Средние ипотечные ставки в России к концу года могут опуститься ниже 7% годовых, такой прогноз дают опрошенные РИА Новости представители рейтинговых агентств.

По итогам мая средняя ипотечная ставка по новым выдачам опустилась до исторического минимума — 7,4% против апрельских 8,3%. Подобное снижение было во многом обусловлено влиянием программы льготной ипотеки с господдержкой, в рамках которой максимальная ставка составляет 6,5%, а многие банки уже предлагают и более низкие ставки.

В агентстве НКР считают, что существенное снижение ключевой ставки Банка России в сочетании с возросшим уровнем конкуренции за качественных заёмщиков приведёт к тому, что к концу года даже по собственным программам банков средние ставки будут ниже 7,5%, и к концу года они смогут предложить массовые ипотечные программы под 7% годовых или ниже.

"С учётом достаточно агрессивного снижения ставки ЦБ, а также активного стимулирования государством выдачи кредитов по льготным ставкам, можно прогнозировать, что средневзвешенная стоимость ипотечного кредита опустится ниже 7%", — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.

Что касается дальнейшего развития событий, то в АКРА считают, что оно будет также во многом зависеть от действий регулятора. "Мягкая монетарная политика стимулирует продолжение снижения ставок. Этому также способствует и высокая конкуренция между банками за ипотечного заемщика. Однако нельзя исключать, что снижение ставок приведет и к уменьшению маржинальности ипотечного продукта, что ограничит и потенциал дальнейшего удешевления кредита", — отметил Пивень.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) указывают, что с учётом того, что ставка регулятора была снижена до 4,5%, "средние ипотечные ставки могут опуститься в диапазон 5,5-6% годовых в среднесрочной перспективе", об этом говорит руководитель рейтинговой службы агентства Сергей Гришунин. "Динамика стоимости кредитов на покупку жилья также будет зависеть от конкуренции банков в сегменте ипотечных займов: "сжатие рынка" жилищного строительства может привести к росту конкуренции в этом сегменте", — заключил он.