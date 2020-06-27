МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это безопасный инструмент работы с рынками, а при должном уровне финансовой грамотности можно получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите, рассказала агентству "Прайм" директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина.

По ее словам, аналоги ИИС есть в разных странах мира. Его наличие позволяет самостоятельно проводить финансовые операции на бирже (покупать акции и облигации), а также возвращать налоговый вычет.

"Преимущество ИИС в том, что это безопасный инструмент работы с рынками, при должном уровне финансовой грамотности человек может получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите (сейчас ключевая ставка находится на минимальном уровне 4,5%, доходность по ставкам депозитов очень низкая, лишь немного превышает уровень инфляции)", — отметила эксперт.

Возможность открыть ИИС у российских граждан существует с 2015 года. При этом клиент сам решает, будет ли он самостоятельно заниматься своим счетом или отдаст его управляющей компании, которая будет проводить все операции (счет доверительного управления). "Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет”, — сказала Федулина.

В период пандемии большинство финансовых организаций предоставляют услуги по открытию счета дистанционно: достаточно зайти на сайт компании и выбрать подходящий тариф. "Если вы чувствуете, что сможете самостоятельно работать со счетом – отказывайтесь от доверительного управления, а если такого опыта нет – изучите аспекты заранее, кризис привел к высокой волатильности на рынке”, — советует эксперт.

По словам Федулиной, важно понимать, что одновременно клиент может иметь лишь один индивидуальный инвестиционный счет: если потребуется открыть счет в другом банке, предыдущий счет придется закрыть, что не всегда выгодно.