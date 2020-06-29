МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В России из-за пандемии коронавируса кредитные организации стали снижать кредитные риски. Как пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс", по итогам мая средний лимит овердрафта по дебетовым банковским картам снизился до 20,4 тысячи рублей, это на 34,8% ниже, чем в апреле текущего года.

Если сравнивать с мартом, то майский показатель упал почти на 60%.

При этом, пишет издание, резко сократилась выдача карт с опцией овердрафта.

В мае всего российскими банками было выдано 3,8 тысячи таких дебетовых карт. Это в 8,2 раза меньше, чем в марте текущего года, до пандемии.

Что касается денежного эквивалента, то объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн рублей: в 20 раз ниже, чем в марте.

"Эквифакс" зафиксировал, что на 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тысячи карт с овердрафтом. Совокупный лимит по ним — 13,2 млрд рублей.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. Кроме того, банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки почти на 10%.