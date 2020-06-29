МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российское правительство увеличило лимит по программе льготного кредитования компаний для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест еще на 116 миллиардов рублей — до 468 миллиардов рублей, следует из распоряжения кабмина.

При этом на субсидии банкам правительство выделило еще 3,25 миллиарда рублей, увеличив их общий объем до 15,75 миллиарда рублей.

Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.

Изначально правительство планировало, что банки выдадут не менее 248 миллиардов рублей кредитов в рамках программы. Однако программа стала крайне популярной, и правительство в середине июня увеличило лимиты еще на 102 миллиарда рублей. Однако уже к концу месяца президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.