МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России опубликовал перечень альтернативных LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) иностранных эталонных процентных индикаторов, в который вошли в том числе американская SOFR и европейская €STR, следует из информации на сайте регулятора.

"Предполагается, что указанные в перечне безрисковые эталонные процентные индикаторы будут применяться в качестве альтернативных LIBOR и другим индикаторам, подлежащим замене в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов, что повысит устойчивость функционирования финансового рынка", — отметили в ЦБ, подчеркнув, что по мере необходимости будут актуализировать данный список.

В перечень вошли эталонная ставка овернайт США SOFR, ставка Европейского центрального банка €STR, ставка Великобритании SONIA, ставка Японии TONAR, ставка Швейцарии SARON.

Также Банк России включил в перечень канадскую ставку по РЕПО CORRA и средневзвешенную ставку в австралийских долларах AONIA, которые предлагается использовать в качестве альтернативы CDOR и BBSW. Последние два индикатора прямого отношения к LIBOR не имеют, но являются эталонными процентными индикаторами, вошедшими в перечень реформируемых в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов.

LIBOR — широко распространённая эталонная процентная ставка предложения на рынке межбанковских кредитов, служащая ориентиром для краткосрочных процентных ставок на глобальном финансовом рынке. На международном финансовом рынке давно рассматривается вопрос об отказе от нее в качестве индикативной ставки денежного рынка из-за ряда недостатков, среди которых – подверженность риску манипулирования, низкая репрезентативность, а также несоответствие фактической стоимости заимствования на денежном рынке.

Банк России в мае рекомендовал завершить переход на новые эталонные индикаторы к концу второго квартала 2021 года в связи с отменой в конце следующего года самого популярного индикатора процентных ставок LIBOR.