МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ВЭБ выдал 26 коммерческим банкам в рамках новой программы поддержки занятости населения поручительства в размере 295 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Всего ВЭБ.РФ предоставил поручительства в пользу 26 коммерческих банков, большинство из которых – региональные, на общую сумму более 295 миллиардов рублей", — говорится в сообщении госкорпорации.

В релизе также сказано, что к участию в программе присоединились банки, за счет которых произошло расширение географии мер государственной поддержки — это кредитные организации из Калининградской, Ростовской, Пензенской, Челябинской, Вологодской, Самарской областей, банки из Удмуртии, Татарстана, Алтайского, Красноярского и Приморского краев.

"На сегодняшний день поручительства ВЭБ.РФ обеспечивают более 72 тысяч выданных кредитов. ВЭБ.РФ как институт развития активно задействован в реализации правительственных программ – по кредитованию малых и средних предприятий из пострадавших отраслей для сохранения занятости (под 0%) и по кредитованию предприятий под 2% на возобновление деятельности", — отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

Запуск с 1 июня программы спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от пандемии отраслей анонсировал президент РФ Владимир Путин. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.

Кроме того, по кредитным договорам предусмотрена государственная гарантия ВЭБа в объеме 85% от суммы кредита, что должно позволить банкам расширить предоставление такого займа. В программу максимально быстро будут включены все банки, которые уже участвуют в программе беспроцентных зарплатных кредитов, — их сейчас более 50, а дополнительно туда смогут войти любые другие банки с рейтингом не менее "А-" или которые будут иметь поручительство Госкорпорации малого и среднего бизнеса, говорил ранее министр экономического развития Максим Решетников.