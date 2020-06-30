МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы еще два заявления о взыскании убытков с бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и других экс-руководителей банка, в общем размере более 15,7 миллиарда рублей.

Как уточняется в сообщении АСВ, заявления были направлены в суд 16 июня. Это уже тринадцатое и четырнадцатое обращение в суд по вопросу о взыскании убытков с бывших руководителей "Югры". Общая же сумма требований достигла уже порядка 118 миллиардов рублей.

В тринадцатом заявлении у Хотина 13 соответчиков-физлиц, в четырнадцатом – 11, включая экс-предправления банка Дмитрия Шиляева. В обоих заявлениях соответчиками также указаны компании "Комплексные инвестиции", Seneal International Agency и "Негуснефть".

По ранее поступившим обращениям АСВ суд в качестве обеспечительных мер арестовал активы Хотина и его соответчиков.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.

Сейчас в отношении Хотина и других руководителей банка, в том числе Шиляева, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина и Шиляева под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.