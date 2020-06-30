МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Прокуратура Москвы направила в суд дело о 88 кражах с банковских счетов россиян на сумму свыше 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении пяти лиц, обвиняемых в совершении 88 преступлений… хищение чужого имущества с банковского счета, совершенное организованной группой", — говорится в сообщении.

В организованную группу входили ранее не судимые жители Московской и Тульской областей.

По версии следствия, злоумышленники рассылали смс с ложной информацией о списании денег с банковских карт. В сообщении указывался номер для обратной связи, подключенный к ip-телефонии. Аферисты принимали звонки от потерпевших, представлялись сотрудниками банка и незаконно получали сведения о принадлежащих им банковских картах. После чего похищали деньги со счетов или совершали покупки в интернет-магазинах.

"Своими противоправными действиями организованная группа завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 4,5 миллиона рублей", — уточняется в сообщении.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.