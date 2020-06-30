МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры Альфа-банка на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, следует из материалов банка.

"Утвердить следующее распределение прибыли банка по результатам 2019 отчетного года: дивиденды по акциям банка не выплачивать", — говорится в сообщении.

Также акционеры решили направить чистую прибыль банка по результатам 2019 года по РСБУ в размере 51,9 миллиарда рублей на увеличение капитала банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.