Акционеры Альфа-банка решили не выплачивать дивиденды за 2019 год
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры Альфа-банка на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, следует из материалов банка.
"Утвердить следующее распределение прибыли банка по результатам 2019 отчетного года: дивиденды по акциям банка не выплачивать", — говорится в сообщении.
Также акционеры решили направить чистую прибыль банка по результатам 2019 года по РСБУ в размере 51,9 миллиарда рублей на увеличение капитала банка и зачислить на счет нераспределенной прибыли.
https://1prime.ru/finance/20200630/831704648.html