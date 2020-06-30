МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-мае 2020 года снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,2 миллиарда рублей, в мае — упала на 95,5%, до 500 миллионов рублей, сообщает кредитная организация.

"Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев и в мае 2020 года составила 41,2 миллиарда рублей и 0,5 миллиарда рублей, сократившись на 33% и 95,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", — говорится в сообщении.