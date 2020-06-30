МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что продолжает лечить лейкемию, но бизнес не продается и выйдет из кризиса сильным.

Основным активом группы "Тинькофф" (TCS Group) является одноименный банк. Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В марте же он передал свои права владения 40,4% акций TCS Group в семейный траст.

Тиньков выразил благодарность всем докторам и медсестрам, которые занимались его лечением. "Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года", — написал он в своем Instagram.

Бизнесмен отметил, что команда "Тинькофф" и все партнеры очень поддерживают его. "Я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф-не продается!" — заявил он.

Минюст США в настоящее время добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Глава TCS Group Оливер Хьюз сообщал журналистам, что никакого отрицательного влияния на группу или каких-то новых рисков для нее из-за обвинений властей США в адрес Тинькова или его болезни нет.