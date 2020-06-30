МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с сентября начнет выводить продукты накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которые предоставляет его дочерняя компания "Сбербанк страхование жизни", в "Сбербанк Онлайн", сообщила агентству РИА Новости руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

В ходе конференции во вторник Алымова анонсировала скорое появление этих продуктов в мобильном банке.

"Удаленные каналы и цифровой опыт можно построить таким образом, что, полностью убрав человеческий фактор и какую-то мискоммуникацию, мы там не увидим ни миссела (некорректных продаж – ред.), ни обращений (жалоб – ред.), а наоборот — счастливого клиента", — прокомментировала она.

Позже она уточнила агентству, что запуск планируется в сентябре. "Вначале в мобильном приложении банка появятся наиболее популярные программы, а до конца года продуктовая линейка будет расширена", — добавила Алымова.

Она также уточнила, что лимиты страховых сумм при оформлении договоров в мобильном приложении банка составят до 5 миллионов рублей в накопительном и до 8 миллионов рублей в инвестиционном страховании жизни.

Сейчас в приложении банка доступны все рисковые страховые продукты блока "Управление благосостоянием", а также инвестиционно-накопительные продукты "Сбербанк Управление Активами" и НПФ Сбербанка. Блок планирует до конца текущего года вывести в "Сбербанк Онлайн" все свои продукты и 75% сервисов постпродажного обслуживания.