МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на 31 миллиард рублей сроком на пять лет на оплату текущих расходов компании, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк заключил с ПАО "Аэрофлот" кредитное соглашение на сумму 31 миллиард рублей сроком на пять лет. Кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии России.

"Сбербанк неизменно выступает надежным финансовым партнером и в тяжелый для авиационной отрасли период продолжает оказывать поддержку группе "Аэрофлот". В настоящее время мы наблюдаем оживление авиаперевозок. Кредит позволит компании обслуживать текущие расходы и выполнять обязательства перед партнерами до полного восстановления рынка", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.