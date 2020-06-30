МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "ФК Открытие", требующего взыскать около 2,3 миллиарда рублей с ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 29 июня, к производству он пока не принят. Третьим лицом в иске указана находящаяся в стадии банкротства компания "Энергострой-М.Н." в лице конкурсного управляющего Антона Сычева. Основания исковых требований пока не сообщаются.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.

"ФК Открытие" в августе 2017 года попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора. Санация была признана завершенной 2 июля 2019 года. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая 2020 года банк занимал 7-е место в банковской системе по величине активов.