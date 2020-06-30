МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк ВТБ снизил максимальные ставки по рублевым вкладам, следует из материалов банка.

Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило 0,2-0,6 п.п. По некоторым продуктам в этой линейке ставки не изменились.

Ранее ЦБ сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,99% с 5,01% в первой декаде.