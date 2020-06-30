МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские страховые союзы создают платформу, которая позволит работать со всеми страховыми продуктами онлайн и сформирует страховые истории россиян по всем видам страхования, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

В воскресенье РСА запустил новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. В будущем в нее будут добавлены модули для работы и с другими видами страхования.

"Это совершенно новый этап развития больших данных в страховании. Теперь мы эту систему начнем масштабировать. Стартовали мы с ОСАГО и моторных видов, но впоследствии в ней будут все виды страхования", — сообщил глава ВСС и РСА Игорь Юргенс.

Уточняется, что в систему добавят, в частности, данные по страхованию жизни, ОМС и ДМС, также туда внедрят уже существующую систему по страхования жилья от ЧС. Модули под это в новой АИС ОСАГО уже предусмотрены, отмечают в пресс-службе.