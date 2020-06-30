МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае выдали ипотечных кредитов на 198,7 миллиарда рублей, что на 2,3% меньше результата апреля текущего года, следует из информации на сайте ЦБ.

При этом в годовом выражении кредитные организации немного нарастили выдачу — на 4,5%.

Портфель ипотеки по итогам мая вырос на 0,8%, до 7,85 триллиона рублей. Год к году показатель вырос на 13,8%.

Количество новых кредитных договоров уменьшилось за прошлый месяц на 5,5%, а за год — лишь на 0,4% и на 1 июня составило 85,5 тысячи единиц. При этом средний срок, на который россияне берут ипотеку, в мае сократился почти на 3 месяца и стал составлять 18 лет (216,6 месяца).

Объем просроченной задолженности по ипотеке за май увеличился на 2%, а за год — на 3,5% и на 1 июня стал составлять 66,1 миллиарда рублей. Доля "плохой" ипотеки в мае находилась на уровне 0,8%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце июня сообщила, что средняя ставка по ипотеке в России упала в мае сразу на 0,9 процентного пункта — до нового исторического минимума в 7,4%. Это произошло во многом благодаря новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%: по ней была выдана треть всех кредитов.