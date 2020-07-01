МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российские банки оценивают годичный опыт работы с эскроу-счетами как положительный: механизм помог защитить права покупателей недвижимости, застройщики активно переходят на новую модель работы, а кредитные портфели банков уверенно растут, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля прошлого года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.

"Внедрение расчетов с применением счетов эскроу было важным и своевременным механизмом для защиты средств граждан. Дольщик, приобретая квартиру на стадии строительства, теперь уверен, что средства будут возращены банком в случае, если застройщик не завершит строительство дома", — прокомментировала управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

Директор департамента проектного финансирования Промсвязьбанка Дамира Махмутова также отметила, что одно из преимуществ новой системы — соблюдение баланса интересов всех участников рынка. "Усилился контроль за целевым использованием денежных средств и ходом строительства, дольщик уверен в исполнении застройщиком обязательств за счет контроля банка за возведением объекта строительства в рамках проектного финансирования", — подчеркнула она.

Назарова при этом напомнила, что застройщики по-разному отреагировали на изменение модели финансирования проектов. "Те, кто первыми приняли данный инструмент, использовали защищенность средств как дополнительный маркетинговый ход, в результате получили конкурентное преимущество и смогли увеличить продажи площадей", — говорит управляющий директор Сбербанка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным ЦБ, количество эскроу-счетов в долевом строительстве в стране в мае превысило 100 тысяч, а объем средств на них вырос на 11%, до 352,7 миллиарда рублей. При этом банки на 1 июня заключили более 1,2 тысячи кредитных договоров с застройщиками, а сумма кредитных линий превысила 1,39 триллиона рублей.

Сбербанк начал работу по новой схеме финансирования недвижимости еще в 2018 году, за этот период проекты с эскроу заняли более 50% кредитного портфеля девелоперов жилья в банке, а общий объем таких сделок составляет более 1,2 триллиона рублей. Такая динамика свидетельствует об активном переходе девелоперов на новую модель работы, считают в банке.

При этом кредитная организация открыла почти 70 тысяч счетов эскроу с привлечением средств на сумму более 200 миллиардов рублей, почти 10% из которых уже раскрыто.

С момента перехода строительной отрасли жилья на проектное финансирование с использованием механизма эскроу ВТБ одобрил более 130 сделок на сумму более 360 миллиардов рублей, при этом клиентами застройщиков в банке открыто более 20 тысяч эскроу-счетов на сумму, превышающую 110 миллиардов рублей. В свою очередь, Промсвязьбанк открыл более 1,7 тысячи счетов на сумму около 6 миллиардов рублей.

В Райффайзенбанке на эскроу приходится примерно 20% от всех сделок на первичном рынке, хотя переходный период ещё продолжается, рассказал руководитель направления развития ипотечного кредитования банка Антон Красильников. Он заверил, что кредитная организация планирует расширять использование инструментов эскроу-финансирования, чтобы "как можно больше клиентов приобретали своё жильё легко, просто и безопасно".

Совкомбанк открыл более 1 тысячи счетов эскроу, а действующие лимиты по проектному финансированию застройщиков превысили уже 20 миллиардов рублей. Крымский РНКБ на конец июня открыл 1107 счетов физлиц на 3,1 миллиарда рублей и одобрил 12 сделок проектного финансирования застройщиков на общую сумму 12,95 миллиарда рублей.

В "Азиатско-Тихоокеанском банке" пока количество счетов эскроу невелико, однако в кредитной организации уверены, что проектное финансирование с использованием таких счетов будет активно развиваться. Росбанк, который пока не участвует в проектном финансировании застройщиков, не исключает, что может присоединиться к такой схеме в среднесрочной перспективе.

Несмотря на достаточно успешную работу механизма, у банков есть и замечания к нему. "К замечаниям можно отнести отсутствие возможности привлечения дополнительных инвесторов на этапе реализации проекта. Это приводит к уменьшению доли некредитных средств в проекте, и, как следствие, к увеличению рисков кредитора. Помимо этого, отсутствует механизм рефинансирования другим банком долга по проектному финансированию с возможностью передачи туда счетов эскроу", — заявил старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов.