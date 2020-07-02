МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российские банки, которые стали участниками Системы быстрых платежей (СБП), запустили сервис денежных переводов по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С). Об этом пишет в четверг РБК со ссылкой на два источника на платежном рынке.

Раньше через СБП было возможно осуществлять переводы только между счетами граждан в банках, а также переводы на брокерский счет, либо проводить оплату товаров и услуг в некоторых магазинах.

Отмечается, что первую операцию B2C через СБП провели банк "Русский cтандарт" и ВТБ: были перечислены заемные средства от микрофинансовой организации "Микроклад" в адрес клиента сервиса.

Представители банков и МФО подтвердили изданию эту информацию.

О том, что сервис В2С-переводов стал доступен клиентам кредитной организации, сообщил представитель Райффайзенбанка. Уже была принята первая такая трансакция.

Напомним, в мае россияне через СБП совершили 2,2 млн операций на сумму свыше 20 млрд рублей.

В последний месяц весны к СБП подключился крупнейший российский банк — Сбербанк. Из-за этого количество физических лиц, пользующихся СБП, вырастет многократно.