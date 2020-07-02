МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ВТБ подал иск на 61 миллиард рублей к компании ООО "Открытие промышленные инвестиции", которая перестала обслуживать кредит, предоставленный ей на покупку компании "Архангельскгеолдобыча" ("АГД Даймондс", АГД), сообщил банк.

"Дочка" "Открытие холдинга" приобрела алмазодобывающую "дочку" "Лукойла" в 2017 году за 1,45 миллиарда долларов. Группа ВТБ участвовала в сделке в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании.

"Защищая свои законные интересы, ВТБ под угрозой пересмотра сделки подал иск к компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), требуя вернуть кредитные средства на сумму свыше 61 миллиарда рублей (около 873 миллионов долларов США). Компания ОПИ – дочерня структура "Открытие холдинга", которая в 2017 году взяла у банка кредит на покупку 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл"", — говорится в сообщении.

"Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года", — пояснил банк.

Член правления банка Дмитрий Пьянов в начале июня говорил, что финансовое влияние на резервы ВТБ по кредиту, выданному на покупку АГД, возникнет, только если банк утратит залог по этому активу.

"Мы вынуждены и в дальнейшем осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию указанной суммы задолженности с ОПИ и защите законных интересов банка в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении второго по активам российского банка.