МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Коронавирус уже успел сказаться на финансовых показателях банков, в частности, ежемесячная прибыль в апреле-мае 2020 года сократилось в среднем в 4 раза. Однако до этого российский банковский сектор радовал своей динамикой. В 2019 году прирост активов в реальном выражении составил 5%, кредитование экономики выросло на 8,7%. При этом, согласно статистике Банка России, в прошедшем году российским банкам удалось заработать 2,04 триллиона рублей прибыли, что с большим запасом стало новым историческим рекордом. Размер среднего ипотечного кредита в России снова начал расти

Во многом из-за очень сильных показателей прибыльности у банков в 2019 году, отрасль "Финансовые услуги" (включает в себя банки, страховые компании и другие финансовые компании) осталась одной из лидирующих по уровню оплаты труда и показала значительный прирост номинальных зарплат. По итогам 2019 года средняя зарплата (за вычетом налогов) в данной отрасли, по данным Росстата, составила 89,6 тысячи рублей, что на 11,7% больше, чем в 2018 году. Для сравнения, в среднем по стране зарплата за вычетом НДФЛ составляет 41,3 тысячи рублей, а годовой прирост был гораздо скромнее —+7,5%. Таким образом, средняя зарплата в секторе финансовых услуг вдвое выше, чем в среднем по стране. В целом финансовый сектор традиционно является одним из самых притягательных мест для работы для россиян из-за достойных зарплат.

При этом численность персонала в банковском секторе продолжает снижаться, в первую очередь, из-за роста производительности труда и внедрения дистанционного банкинга, во-вторых, из-за продолжающегося сокращения числа банков. Если в 2012 году эксперты РИА Рейтинг оценивали занятость в банковском секторе России примерно в 1 миллион человек, то в 2015 году было уже только 800 тысяч работников, а в 2019 году численность персонала действующих банков была уже порядка 650 тысяч человек.

В банковском секторе наблюдается сильная дифференциация зарплат

Из-за сильных различий в бизнес-моделях у разных банков, в банковской отрасли наблюдается достаточно высокий уровень дифференциации зарплат. Так, у значительной части работников банков зарплаты лишь немногим отличаются от средних по стране, а другая часть банковских служащих имеют зарплаты соответствующие уровню богатейших стран мира. Эксперт назвал число российских банков в зоне риска

Эксперты РИА Рейтинг подготовили исследование средних зарплат в пятидесяти крупнейших банках России. Вошедшие в рейтинг банки суммарно контролируют почти 90% активов всей банковской системы. В число проанализированных кредитных организаций были включены те, данные которых подлежат верификации. Для расчета средней зарплаты в банке были взяты скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102 формы банковской отчетности (у ряда банков из годового отчета), включая премии и компенсации, за три квартала 2019 года (и с 2-го по 4-й) и за 1-й квартал 2020 года. Средняя зарплата была рассчитана как результат деления общего фонда оплаты труда на число работников банка. Источником данных для оценки численности персонала являлись ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных организаций. В качестве дополнительного информационного индикатора представлена оценка активов в расчете на одного сотрудника. Источником информации по активам являлся опубликованный рейтинг банков по размеру активов РИА Рейтинг на 1 мая 2020 года и на начало года.

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в топ-50 банков России в среднем в анализируемом периоде работали порядка 595 тысяч человек, при этом средняя зарплата на руки среди этих пятидесяти крупнейших игроков банковского сектора составляла 93 тысячи рублей в месяц.

Как показали результаты текущего исследования, среди крупных банков произошло изменение лидера по средним зарплатам. Многие годы абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников был "Инг Банк" (Евразия), но теперь с результатом 295,9 тысячи рублей в месяц он расположился на второй строчке. Первую позицию в текущем рейтинге занимает Росэксимбанк, у которого, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, сотрудники в среднем получают 306,9 тысячи рублей в месяц. Стоит отметить, что в банках, занимающих первые две строчки, работает достаточно небольшое число сотрудников (менее 300 в каждом из двух банков, против 12 тысяч в среднем в топ-50). В целом столь высокие расходы на персонал, по мнению экспертов РИА Рейтинг, объясняются бизнес-моделью этих банков, которые сосредоточен на обслуживании очень крупных корпораций — экспортеров в случае Росэксимбанка и иностранных корпораций в случае Инг Банк (Евразия). Крупнейшие банки России по активам на 1 мая

Третье место по средней зарплате занимает МСП Банк, где в среднем платят более 290,4 тысячи в месяц. Также в число лидеров по зарплатам вошли следующие банки: РН Банк (185,3 тысячи рублей в месяц), Банк "Траст" (163,1 тысячи рублей в месяц), Газпромбанк (161,7 тысячи рублей в месяц), Банк ВБРР (153,9 тысячи рублей в месяц), Промсвязьбанк (143,1 тысячи рублей в месяц), "Пересвет" (135,0 тысячи рублей в месяц) и Новикомбанк (131,2 тысячи рублей в месяц). В целом 7 банков из ТОП-50 могут похвастаться средней зарплатой выше 150 тысяч рублей в месяц, а еще 15 банков — зарплатой от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Обращает на себя внимание, что многие банки с большими зарплатами — это кредитные организации с государственным участием или банки, зачастую находящиеся в той или ной стадии финансового оздоровления.

На последних строчках таблицы располагаются четыре банка, в которых средняя зарплата не превышает 50 тысяч рублей в месяц. В этой группе преобладают розничные банки с большим количеством персонала, занятого непосредственным обслуживанием физических лиц. Самые низкие средние зарплаты в 2019 году среди крупных банков наблюдались в банке Ренессанс Кредит (31,4 тысячи рублей). На 49-позиции разместился банк УБРиР, в нем средняя заплата составляет 44,3 тысячи рублей в месяц. Третьим и четвертым с конца стали ОТП Банк, и МИнБанк, где средние зарплаты составляют 46,5 и 48,5 тысячи рублей соответственно.

В крупных универсальных банках достаточно хорошие зарплаты

Первая десятка банков по активам в рейтинге зарплат в основном расположилась в верхней части таблицы. При этом два банка из десяти крупнейших входят в ТОП-10 по зарплатам, а еще пять банков расположились в диапазоне от 11-го до 18-го места по размеру среднемесячных зарплат. Таким образом, из крупнейших банков только три не входят в число лидеров по средним зарплатам.

Крупнейший банк России и Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, занимает в рейтинге зарплат 23-е место с результатом 94,1 тысячи рублей в месяц. Это почти полностью соответствует среднему уровню по топ-50. Второй по размеру российский банк, ВТБ, занимает высокую 12-ю строчку с результатом 123,5 тысячи рублей в месяц. Самая низкая зарплата среди топ-10 банков наблюдается в Россельхозбанке (5-й по объему активов в России). Он располагается на 39 месте в текущем рейтинге с результатом 63,5 тысячи рублей в месяц.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году на фоне сокращения банковских прибылей темпы роста зарплат в этом секторе замедлятся, но по-прежнему зарплаты и их динамика будет обгонять большинство других секторов экономики. При этом в среднесрочной перспективе рост зарплат в банках будет опережающим из-за роста развития дистанционного банкинга, увеличения автоматизации и, как следствие, роста производительности труда.