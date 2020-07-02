МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует банкам переоформить кредитные каникулы по COVID на собственные программы реструктуризации для добросовестных заемщиков, не успевших в срок подтвердить снижение дохода

С началом пандемии коронавирусной инфекции многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам. Документы, подтверждающие снижение дохода, заемщики должны были представить кредитору в течение 90 дней. В ближайшие дни этот срок наступит для заемщиков, воспользовавшихся каникулами в первые дни действия закона, указывает регулятор.

Вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить снижение дохода на 30%, например, совершив ошибку в расчетах при обращении за каникулами, отмечает ЦБ. При этом Банк России полагает, что для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на кредитные каникулы "не должно оборачиваться болезненными последствиями".

"Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям информационное письмо, в котором рекомендует в таких случаях рассмотреть возможность переоформить для добросовестных заемщиков кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации кредитора, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону", — указывается в сообщении.