МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Так, кредитная организация снизила ставки по вкладу "Сохраняй": теперь максимальная ставка составляет 3,65% вместо 4,15%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например, 3 года, то ставка составит уже 3,3% вместо 3,8%.

Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" была снижена на 0,5 процентного пункта — до 3,3%. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев или на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например на 3 года, ставка будет составлять уже 2,65%, хотя до снижения она составляла 3,15%.

Банк также уменьшил ставки и по вкладу "Управляй", максимальная ставка по которому теперь составляет 2,95% вместо 3,45% при условии, что клиент открывает вклад от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.

Одновременно со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промо-вклад "Лето Онлайн" с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.

Сбербанк уже уменьшал ставки по рублевым вкладам в начале мая. Тогда в банке объяснили такое решение общей тенденции на рынке.