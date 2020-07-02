МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. АКРА утвердило методологию присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по международной шкале и первым из российских рейтинговых агентств начинает предоставлять клиентам такую услугу, говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Методология позволит получать оценку, обеспечивающую сопоставимость кредитного качества российских и иностранных нефинансовых компаний на международном уровне. Для иностранных компаний получение от российского рейтингового агентства кредитного рейтинга по международной шкале и на его базе кредитного рейтинга по национальной шкале для России позволит существенно расширить возможность заимствований на российском фондовом рынке", — отметил управляющий директор — руководитель методологической группы АКРА Владимир Сноркин.

Российские инвесторы, в свою очередь, смогут расширить спектр инструментов и диверсифицировать портфели за счет инвестиций в долговые инструменты иностранных компаний.

Руководитель международной практики рейтингов нефинансовых компаний АКРА Лариса Лознова пояснила, что утверждение методологии выводит деятельность АКРА на новый уровень и позволяет существенно расширить линейку продуктов, до недавнего времени включавшую только корпоративные рейтинги по национальной шкале для России.

"С принятием новой методологии перед АКРА открываются перспективные рынки, включая страны ЕАЭС, другие страны ближнего зарубежья, а также страны БРИКС. В процессе общения с действующими и потенциальными клиентами, а также с инвесторским сообществом мы видим устойчивый спрос на кредитные рейтинги для нефинансовых компаний по международной шкале", — добавила она.

В АКРА отметили, что в процессе разработки методологии были использованы данные о более чем 15 тысячах нефинансовых компаний из различных стран, благодаря чему был выработан универсальный подход к оценке компаний. Значительная глубина выборки данных, охватывающей более 15 лет наблюдений, позволила учесть в методологии полный экономический цикл для всех отраслей. Для различных отраслей предполагается использование разных перечней показателей и их вклада в кредитный рейтинг.