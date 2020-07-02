МОСКВА, 2 июля — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 51 /2187/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 716-П от 8.04.2020 "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58577 от 3.06.2020, вступает в силу с 1.10.2020/;

— указание № 5431-У от 8.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58576 от 3.06.2020, вступает в силу с 1.10.2020/;

— указание № 5457-У от 13.05.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У "О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58721 от 19.06.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5461-У от 19.05.2020 "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58688 от 17.06.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5472-У от 1.06.2020 "Об установлении методики определения собственных средств /капитала/ микрокредитной компании и формы расчета собственных средств /капитала/ микрокредитной компании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58774 от 25.06.2020, вступает в силу с 1.07.2020/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщения об исключении АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" и КБ "НАФТАБАНК" ООО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.