МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российские крупные банки в основном снижают или уже снизили ставки по вкладам в рублях, объясняя это общей тенденцией рынка, связанной с решением по ключевой ставке ЦБ, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Регулятор 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

В четверг Сбербанк сообщил, что снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%. На прошлой неделе депозитные ставки снизил второй по активам российский банк – ВТБ.

В банке Уралсиб сообщили, что ставки по вкладам в рублях были снижены еще 25 июня. В дальнейшем банк намерен следить за ситуацией на рынке и принимать решения в зависимости от складывающейся конъюнктуры. В пресс-службе "Открытия" сообщили, что ставки были снижены накануне на 0,1 п.п.

Банк "Зенит" "вслед за рынком" с 4 июля снижает ставки по вкладам в рублях от 0,1 п.п. до 0,5 п.п. в зависимости от вклада, сообщил зампредседателя правления банка Дмитрий Юрин. ПСБ скорректирует ставки с 7 июля, снижение составит в среднем 0,6 п.п. Снижать ставки по рублевым депозитам планирует и крымский РНКБ. "При этом сроки и объемы будут зависеть от решения коллегиальных органов банка", — пояснили в кредитной организации.

Между тем, в банке "Дом.РФ" заявили, что не планируют снижать ставки по розничным вкладам в ближайшее время. "Мы продолжаем внимательно следить за динамикой рынков для оперативного реагирования на происходящие изменения. При этом не исключаем, что в случае снижения в третьем квартале ключевой ставки Центробанка России средние ставки по депозитам могут снизиться еще на 0,3-0,5 п.п.", — отметил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Ранее ЦБ сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,99% с 5,01% в первой декаде.