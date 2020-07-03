МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 1 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 160 миллионов долларов против притока в 10 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 160 миллионов долларов против притока в 10 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Приток фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 4 миллиона долларов против оттока в 20 миллионов неделей ранее.

"Оттоки из фондов ETF (торгуемые на бирже фонды — ред.), ориентированных на Россию, были компенсированы притоками в традиционные фонды. Так, два фонда под управлением ВТБ показали притоки в размере 18 миллионов долларов, при этом лидером по объемам потоков оказался Фонд нефтегазового сектора. В последнее время лидирующие строчки в данных по потокам все чаще занимают локальные фонды, что говорит о более глубоком проникновении рынка акций со стороны местных инвесторов", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) ETF продемонстрировали чистые оттоки в размере 1,4 миллиардов долларов, что стало худшим результатом с середины мая", — добавляется в обзоре. "Развивающимся рынкам (EM) не удается надолго привлечь внимание инвесторов в свете распространения COVID-19 и отсутствия новых позитивных триггеров. Вместе с тем инвестиционные потоки в последнее время были крайне волатильными, что не позволяет сделать какие-либо выводы — на данном этапе мы считаем оправданным нейтральный подход", — пишут эксперты.