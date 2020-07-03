МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 26 июня составил 12,753 триллиона рублей против 12,782 триллиона на 19 июня, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 28,7 миллиарда рублей, или на 0,22%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.