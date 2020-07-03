МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в первом квартале 2020 года показали в среднем отрицательную доходность в условиях сложившейся конъюнктуры на финансовых рынках, говорится в сообщении ЦБ РФ. Однако такая доходность не отразится на счетах клиентов, а с учетом нормализации ситуации во втором квартале и роста цен на нефть у фондов есть шансы выйти обратно в плюс.

Средневзвешенная доходность НПФ до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по портфелю пенсионных накоплений за первый квартал составила —0,4%, или —1,6% годовых, по портфелю пенсионных резервов составила —0,14%, или —0,6% годовых.

Медианная доходность фондов по итогам первого квартала 2020 года составила —0,4% по пенсионным накоплениям и 0,0% по пенсионным резервам. Отрицательная динамика доходности фондов в большинстве случаев обусловлена сложившейся конъюнктурой на финансовых рынках, объяснили в ЦБ.

"Доходность зависит как от инвестиционной стратегии НПФ, так и от состояния экономики. Такие события, как пандемия, падение цен на нефть вызывают нестабильность на финансовых рынках. Инвесторы начинают сомневаться в будущем компании и стараются меньше покупать их активы, а больше продавать. Из-за этого стоимость активов падает, а некоторые компании перестают платить дивиденды. Все это снижает доходность инвесторов, в том числе и НПФ. Когда в экономике нет потрясений, рынки растут, растет и доходность НПФ", — сказал начальник управления надзора за НПФ департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Виталий Аноприенко.

По его словам, Банк России следит за тем, чтобы негосударственные пенсионные фонды вкладывались в надежные инструменты с выгодой для клиентов. НПФ должны искать наилучшие варианты вложений, даже когда экономика нестабильна. Во время пандемии коронавируса доходность НПФ хоть и снизилась, но гораздо меньше, чем потеряли финансовые рынки в целом, отметил он.

"Важно отметить, что квартальная доходность не отражается на счетах клиентов, тем более, что по результатам второго квартала ситуация на рынках нормализовалась, цены на нефть выросли. У фондов есть шансы выйти обратно в плюс", — заключил он в видеоролике на станице ЦБ РФ в Facebook.