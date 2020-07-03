МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Недобросовестные брокеры активизировались на рынке микрозаймов, заемщики сталкиваются с регулярным списанием средств с их карт якобы за подбор онлайн-займа, сообщили РИА Новости представители сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" и финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По словам главы сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Романа Макарова, в среднем за месяц 8-9% письменных обращений заемщиков касаются платных услуг по подбору займов брокерами.

"Люди ошибочно думают, что мы, как кредитор, списываем с их карт деньги каждые пять дней. Ситуация в целом логична: услуга по подбору онлайн-займа всегда была бесплатной — брокеры зарабатывали не на заемщиках, а на кредиторах, поставляя им трафик клиентов из интернета. Теперь же, получив привычную услугу, но за деньги, заемщики видят виновными в еженедельных списаниях сумм МФО. Для нас это прежде всего репутационный урон", — пояснил он.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев отметил, что существуют разные брокерские компании. Есть те, кто рассылает данные клиента в МФО, чтобы тот действительно мог получить заем, а есть и те, кто берет с клиента деньги, но не делает ничего, или даже навязывает ненужную подписку на свои услуги.

"К сожалению, подобная практика существует достаточно давно. Однако в последнее время подобные сервисы стали чаще списывать средства клиентов. Например, если раньше это происходило раз в месяц, то сейчас бывает раз в пять дней. Учитывая, что в среднем сумма подписки составляет 350 рублей, клиент может потерять довольно ощутимую сумму, сопоставимую со стоимостью самого займа, если вовремя не обратит внимание и не отменит подписку", — рассказал Пономарев.

По его словам, сложность заключается и в том, что деятельность подобных брокерских компаний не регулируется Центробанком, поскольку они не являются финансовыми организациями.

Макаров в свою очередь считает, что защищать права пострадавших заемщиков и принимать меры в отношении подобных брокеров должны Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.