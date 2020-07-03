ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл — ПРАЙМ. Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP, которая будет консультировать эстонское правительство в рамках расследования о возможном отмывании денег действовавшими в стране филиалами датского Danske Bank и шведского Swedbank, которое проводят власти США, сообщила в пятницу пресс-служба министерства финансов балтийской республики.

"В последние годы репутация эстонского государства сильно пострадала из-за нескольких случаев международного отмывания денег. Как мы знаем, в разных странах были начаты расследования в связи с нарушениями работающих в Эстонии банков требований о борьбе с отмыванием денег. Для Эстонии очень важно, чтобы эти сложные случаи были тщательно расследованы и чтобы мы знали как можно больше о том, что же на самом деле произошло в прошлом, — приводит слова министра финансов Мартина Хельме пресс-служба.

Глава Минфина отметил важность сотрудничества государства с американскими следственными учреждениями. "Если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в распределении штрафов. В этом процессе мы являемся потерпевшей стороной. Поэтому крайне важно, чтобы у нас был очень сильный и опытный партнер в США", — сказал Хельме.

Эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф до 6 миллиардов евро.

Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.

Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США. Как сообщил ранее шведский телеканал SVT, через счета в этом банке, открытые в 2007-2015 годах, могло быть переведено не менее 3,8 миллиарда евро подозрительных денег.