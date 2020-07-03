МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей лиц, контролировавших лишенный лицензии в апреле 2017 года Росэнергобанк (КБ "РЭБ"), сообщило агентство.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 29 июня 2020 года подала в Арбитражный суд г. Москвы заявление о привлечении контролировавших КБ "РЭБ" (АО) лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 33,5 миллиарда рублей. Заявление подано в отношении Шварца К.В., Гордона Генади, Павлик М.В., Шрайбера М.Я., Сухова В.В., Маклаковой М.Г., Боголюбского М.А., Белюкина Г.И., Брагнебуна С.П., Гиниятуллиной О.А., Батраковой В.А., Хенкина А.А., Езжалова А.В., Макарова-Святохина В.А., Этери А.С., Криштопа В.Н., Никитина К.В., Онищенко К.Э., Евсютиной С.С.", — указывается в сообщении АСВ.

Ранее решением Арбитражного суда Москвы от 29 июня 2017 года Росэнергобанк признан банкротом, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими Росэнергобанк лицами совершались действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, безвозмездному отчуждению денег банка под видом приобретения прав требования к физлицам, а также снятию обременения с ликвидных предметов залога по невозвратным ссудам, указывает агентство. Отмечается, что данные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

В АСВ добавили, что госкорпорация будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы кредитной организации.