МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Василий Поздышев уходит из набсовета УК ФКБС в связи с назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов, временно исполнять его обязанности будет заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов. Председатель наблюдательного совета будет назначен после проведения необходимых процедур в соответствии с законом о Центральном банке. Временно исполнять обязанности председателя наблюдательного совета УК ФКБС будет заместитель председателя Банка России Ольга Полякова", — указывает ЦБ.

Также Поздышев покинет советы директоров "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), "Московского индустриального банка" и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает ЦБ.

В Банке международных расчетов Поздышев займет позицию старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента, также сообщает Центробанк.