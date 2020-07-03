МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры банка "Траст" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщается в материалах компании.

При этом отмечается, что прибыль банка по результатам 2019 года в 77,84 миллиарда рублей будет направлена на погашение непокрытых убытков прошлых лет.

"Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям банка "Траст" (ПАО) не выплачивать", — говорится в сообщении.

Акционеры банка в прошлом году решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года в связи с тем, что банк получил убыток.

Банк непрофильных активов (банк "Траст") — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Банка России по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.