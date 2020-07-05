МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Заключение брачного договора представляется излишним, если речь идет о молодых людях, которые решили вступить в брак в начале взрослой жизни и еще не успели приобрести каждый для себя недвижимость, бизнес или иное значимое имущество. Вместе с тем, разумная реализация права на брачный договор, его заключение, является весьма полезным для семьи, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

По его словам, изначально, "в период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу".

Другое дело, если у молодой пары есть состоятельные родственники, которые хотят сделать на свадьбу серьезный подарок, или же кто-то из супругов наследует значимое имущество, то будущим мужу и жене лучше сразу определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Также можно включить в брачный договор иные положения за исключением тех, которые запрещает Семейный кодекс. Например, не могут быть отрегулированы права и обязанности супругов в отношении детей, уточнил эксперт.

"По умолчанию законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. То есть все, что нажили – пополам, независимо от того, кто и сколько заработал. Такое положение вещей действует, если не заключен брачный договор, в котором режим имущества может быть изменен”, — отметил юрист.

Супруги не обязаны, но имеют право, при взаимном согласии заключить такой договор. При этом реализация этого права всегда индивидуальна.

“Брачный договор может быть полезен и в том случае, когда семья давно создана, является крепкой и успешной. Супруги в этот момент наиболее адекватны к потребностям партнера, и брачный договор, подписанный в такой период, представляется весьма полезным, как некая страховка, которая лишь укрепляет отношения, обеспечивает гарантии каждого из них на случай, если вдруг случится беда”, — сказал Миронов.

Если все же брак распался, и есть имущество, подлежащее разделу, то, как правило, при наличии брачного договора удается избежать длительных судебных процессов, значительных судебных издержек, оплаты различных экспертиз и адвокатских услуг. С моральной и психологической точки зрения удается сберечь нервы, соблюсти достоинство, а порой и сохранить, если не семейные, то человеческие отношения.

“Вывод напрашивается сам собой: разумная реализация права на брачный договор, его заключение, является весьма полезным для семьи”, — заключил эксперт.