МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов – физлиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"Возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора для проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица предусматривается законопроектом, работа над которым ведется Минэкономразвития России совместно с Росфинмониторингом и Банком России в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Банк России поддерживает указанный законопроект", — говорится в сообщении.

Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации. Это, в частности, осуществление перевода без открытия счета, валютно-обменные операции.

"Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан Российской Федерации и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти", — пояснили в ЦБ.